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«Челси» может приобрести Деста

10 Января 2022 • 19:52 Комментировать
Манчестер Сити
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Челси
1.65 4.15 4.90
15.01 15:30

Серджино Дест станет главной трансферной целью лондонского «Челси», если клубу в ближайшее время не удастся вернуть Эмерсона из аренды во французском «Лионе».

Дело в том, что основной левый защитник «синих» Бен Чилвел выбыл до конца сезона с травмой крестообразных связок. До конца сезона единственным здоровым левым защитником, который есть в распоряжении «Челси», остается Маркос Алонсо. Капитан команды Сесар Аспиликуэта тоже способен сыграть на этой позиции, но чаще всего выступает либо на правом фланге или в центре обороны.

«Челси»  пока что не связывался с «Барселоной» по трансферу Деста, но обстоятельства могут заставить лондонцев сделать это уже в ближайшее время. В этом сезоне Ла Лиги Дест провел за «Барсу» 12 матчей, в которых отметился 3 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Апл Серджино Дест
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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