«Челси» может приобрести Деста

Серджино Дест станет главной трансферной целью лондонского «Челси», если клубу в ближайшее время не удастся вернуть Эмерсона из аренды во французском «Лионе».

Дело в том, что основной левый защитник «синих» Бен Чилвел выбыл до конца сезона с травмой крестообразных связок. До конца сезона единственным здоровым левым защитником, который есть в распоряжении «Челси», остается Маркос Алонсо. Капитан команды Сесар Аспиликуэта тоже способен сыграть на этой позиции, но чаще всего выступает либо на правом фланге или в центре обороны.

«Челси» пока что не связывался с «Барселоной» по трансферу Деста, но обстоятельства могут заставить лондонцев сделать это уже в ближайшее время. В этом сезоне Ла Лиги Дест провел за «Барсу» 12 матчей, в которых отметился 3 ассистами.