Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» открыт к обмену Ляпорта на де Йонга

05 Января 2022 • 00:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.57 4.30 5.50
15.01 15:30

«Манчестер Сити» предупредил «Барселону», что клуб готов произвести обмен защитника Эмерика Ляпорта на полузащитника Френки Де Йонга.

Согласно испанским СМИ, главный тренер «сине-гранатовых» Хави лично заинтересован в приглашении Ляпорта. Что касается Френки Де Йонга, то «Барселона» не против избавиться от игрока для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но несмотря на это, сам Де Йонг выразил желание остаться на «Камп Ноу», что ставит под угрозу возможную сделку.

Напомним, что ранее «Барселона» купила у «Манчестер Сити» полузащитника Феррана Торреса, который обошелся каталонцам в 55 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ла Лига Апл Эмерик Лапорт Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласовал аренду Мэйтленд-Найлса в «Рому»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Рэмзи отклонил предложение клуба АПЛ 1
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отказал «Тоттенхэму» в обмене Кесси на Ндомбеле
00:21 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Атмосфера в раздевалке «МЮ» ужасная, футболисты недовольны Рангником»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Лингард снова может оказаться в «Вест Хэме»
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» открыт к обмену Ляпорта на де Йонга
04 Января
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ищет нового вингера
23:41 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа может перейти в «Брайтон» или «Кристал Пэлас»
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» усилился защитником «Атлетико»
23:17 · Англия. Кубок лиги
Конте собирается встретиться с руководством «Тоттенхэма», чтобы обсудить зимние трансферы
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» стремится подписать Кесси
23:02 · Англия. Премьер-лига
Лукаку выступил с публичными извинениями перед болельщиками «Челси»
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» запланировал солидно усилиться в зимнее трансферное окно слухи
22:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» летом примет решение по Ляказетту
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела вернуть Феррана Торреса обратно в «Сити» 1
Все новости
Рекомендуем