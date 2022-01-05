«Манчестер Сити» открыт к обмену Ляпорта на де Йонга

«Манчестер Сити» предупредил «Барселону», что клуб готов произвести обмен защитника Эмерика Ляпорта на полузащитника Френки Де Йонга.

Согласно испанским СМИ, главный тренер «сине-гранатовых» Хави лично заинтересован в приглашении Ляпорта. Что касается Френки Де Йонга, то «Барселона» не против избавиться от игрока для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но несмотря на это, сам Де Йонг выразил желание остаться на «Камп Ноу», что ставит под угрозу возможную сделку.

Напомним, что ранее «Барселона» купила у «Манчестер Сити» полузащитника Феррана Торреса, который обошелся каталонцам в 55 миллионов евро.