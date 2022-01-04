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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» хотела вернуть Феррана Торреса обратно в «Сити»

04 Января 2022 • 22:36 Комментировать (1)
Гранада
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Барселона
4.70 4.00 1.72
08.01 20:30

Оказывается, «Барселона» испытывала определенные трудности в процессе переговоров по трансферу экс-вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса. После оформления сделки каталонцы поняли, что им не удастся зарегистрировать игрока из-за правил финансового фэйр-плей.

Как следствие, «сине-гранатовые» предложили англичанам вернуть футболиста обратно, передает издание Cadena SER. «Горожане» ответили отказом, при этом напомнив, что испанский гранд до сих пор должен им деньги за давний переход Дениса Суареса, который осуществлялся при бывшем президенте.

Согласно источнику, именно этот инцидент стал причиной переноса официальной презентации Феррана на один день позже. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать молодого австрийца Юсуфа Демира, чтобы разгрузить ведомость и решить эту проблему.   

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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ГРАНАДА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
snk6565
04 Января 2022 в 23:02
Такое ощущение, что в барсе ничего не меняется...продолжают лупить по тем же рельсам, живя в какой то параллельной вселенной и соревнуясь, кто быстрее приведет клуб к полному краху
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