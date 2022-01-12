«Манчестер Сити» хочет купить бразильского защитника

«Манчестер Сити» определил бразильского левого защитника Абнера Винисиуса из «Атлетико Паранаэнсе» одной из главных целей на зимнее трансферное окно. Как сообщает The Telegraph, «горожане» уже давно следят за прогрессом Винисиуса и готовы привести игрока на «Этихад» уже в этом месяце.

Именно Винисиус является для «Манчестер Сити» долгосрочным решением на позицию левого защитника, на которой способны сыграть сразу 4 игрока из текущего состава: Александр Зинченко, Кайл Уокер, Жоау Канселу и Бенжамен Менди, который пока что решает свои проблемы с законом.

Отметим, что Винисиус является игроком сборной Бразилии до 23 лет. За свой текущий клуб «Атлетико Паранаэнсе» футболист выступает с 2019 года.