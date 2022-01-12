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«Манчестер Сити» хочет купить бразильского защитника

12 Января 2022 • 20:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.65 4.15 5.10
15.01 15:30

«Манчестер Сити» определил бразильского левого защитника Абнера Винисиуса из «Атлетико Паранаэнсе» одной из главных целей на зимнее трансферное окно. Как сообщает The Telegraph, «горожане» уже давно следят за прогрессом Винисиуса и готовы привести игрока на «Этихад» уже в этом месяце.

Именно Винисиус является для «Манчестер Сити» долгосрочным решением на позицию левого защитника, на которой способны сыграть сразу 4 игрока из текущего состава: Александр Зинченко, Кайл Уокер, Жоау Канселу и Бенжамен Менди, который пока что решает свои проблемы с законом.

Отметим, что Винисиус является игроком сборной Бразилии до 23 лет. За свой текущий клуб «Атлетико Паранаэнсе» футболист выступает с 2019 года.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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