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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аспиликуэта высказался о шансах «Челси» на титул в АПЛ

18 Января 2022 • 08:50 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

Фланговый защитник Сесар Аспиликуэта, выступающий за лондонский «Челси», поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в Премьер-лиге после неудачи в поединке против «Манчестер Сити». Подопечные Томаса Тухеля проиграли со счетом 0:1 и уже серьезно отстают от лидера чемпионата.

«Этот результат затрудняет борьбу за титул. До игры мы уступали им десять баллов, имели возможность сократить отставание до семи, но по итогу разрыв увеличился до 13 очков. Очень непростая ситуация.

Но не стоит зацикливаться на этом. «Челси» должен выходить на поле и побеждать. Это самое главное. У нас непростой график, но команда не собирается останавливаться», - передает слова испанского латераля пресс-служба клуба.

После 22 туров «Челси» занимает третье место в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
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