Недавний инцидент в расположении «Челси» при участии нападающего Ромелу Лукаку не остался незамеченным скаутами других клубов. Недовольство бельгийца своим статусом в команде дало надежду на то, что его возможный уход из лондонского клуба является вполне вероятным.

Как информирует авторитетное британское издание The Times, за сложившейся ситуацией активно следит «ПСЖ». Французская сторона рассматривает форварда в качестве потенциальной замены Килиану Мбаппе, который наверняка перейдет в «Реал» по итогам сезона.

Уточним, что прошлым летом «Челси» заплатил «Интеру» около 100 миллионов евро за Лукаку. С того момента футболисту не удалось закрепиться в основе и продемонстрировать свойственную для себя результативность.