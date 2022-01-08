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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси не тренируется с «ПСЖ» перед матчем против «Лиона»

08 Января 2022 • 13:48 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
3.70 4.05 1.90
09.01 22:45

Нападающий Лионель Месси, скорее всего, не примет участия в предстоящем поединке чемпионата Франции против «Лиона». Как сообщает RMC Sport, 34-летний игрок пропустил тренировочное занятие «ПСЖ». Причина отсутствия Лео не называется.

Напомним, что совсем недавно звездный футболист переболел коронавирусной инфекцией. Он на днях вернулся в Париж после празднования новогодних праздников.

Поединок между «Лионом» и «ПСЖ» состоится в воскресенье, 9 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

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Лионель Месси ПСЖ
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ЛИОН ПСЖ
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