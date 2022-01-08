Месси не тренируется с «ПСЖ» перед матчем против «Лиона»

Нападающий Лионель Месси, скорее всего, не примет участия в предстоящем поединке чемпионата Франции против «Лиона». Как сообщает RMC Sport, 34-летний игрок пропустил тренировочное занятие «ПСЖ». Причина отсутствия Лео не называется.

Напомним, что совсем недавно звездный футболист переболел коронавирусной инфекцией. Он на днях вернулся в Париж после празднования новогодних праздников.

Поединок между «Лионом» и «ПСЖ» состоится в воскресенье, 9 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.