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Чемпионат Италии. Серия А

У «Ювентуса» сорвались переговоры с «ПСЖ» по Икарди – туринцы посчитали переход невыгодным слухи

26 Декабря 2021 • 22:12 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
06.01 22:45

Судя по всему, «ПСЖ» предстоит нелегкий путь к решению проблем клуба. Парижанам необходимо продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы вписаться в лимит финансового фэйр-плей, но пока все их попытки заканчиваются неудачами.

В этот раз французы не сумели договориться с «Ювентусом» по трансферу нападающего Мауро Икарди, передает авторитетное издание L’Equipe. Согласно предоставленным данным, туринцев смутил финансовый аспект сделки.

Сначала итальянцы предлагали в обмен на аргентинца своего полузащитника Артура Мело, но отказались принимать ответное требование в виде обязательного права выкупа на Икарди по окончании аренды. «ПСЖ» хочет выручить за него 30 миллионов евро, а «Ювентус» посчитал подписание 28-летнего форварда за такую сумму невыгодным.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Мауро Икарди
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