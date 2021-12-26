Судя по всему, «ПСЖ» предстоит нелегкий путь к решению проблем клуба. Парижанам необходимо продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы вписаться в лимит финансового фэйр-плей, но пока все их попытки заканчиваются неудачами.

В этот раз французы не сумели договориться с «Ювентусом» по трансферу нападающего Мауро Икарди, передает авторитетное издание L’Equipe. Согласно предоставленным данным, туринцев смутил финансовый аспект сделки.

Сначала итальянцы предлагали в обмен на аргентинца своего полузащитника Артура Мело, но отказались принимать ответное требование в виде обязательного права выкупа на Икарди по окончании аренды. «ПСЖ» хочет выручить за него 30 миллионов евро, а «Ювентус» посчитал подписание 28-летнего форварда за такую сумму невыгодным.