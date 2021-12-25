Как сообщалось ранее, «Ювентус» действительно готов расстаться с рядом своих футболистов в предстоящее трансферное окно. Среди них числится и полузащитник Уэстон Маккенни, которого активно пытается переманить к себе «Тоттенхэм».

Британское издание Daily Mail передает, что лондонцы уверены в подписании футболиста. Руководство клуба понимает, что туринцы пойдут на встречу в случае каких-либо форс-мажоров, а сам Маккени не против попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 25 миллионов евро. В текущем сезоне на счету 23-летнего американца два гола в 18 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.