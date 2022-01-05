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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри подтвердил уход Ремзи

05 Января 2022 • 17:14 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1.90 3.70 4.10
06.01 22:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри во время пресс-конференции подтвердил уход полузащитника Аарона Ремзи.

- Ремзи уходит из «Ювентуса», - слова рулевого «старой синьоры» приводит на своих страницах Football Italia.

В последние недели слухи активно связывают Аарона Ремзи с разными клубами, в частности с разбогатевшим английским «Ньюкаслом».

В сезоне 2021/2022 Аарон Ремзи провёл на поле всего 112 минут в пяти матчах «Ювентуса». Ряд игр валлийский полузащитник пропустил из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Аарон Ремзи является футболистом «Ювентуса» с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Аарон Ремзи
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