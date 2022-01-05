​Аллегри подтвердил уход Ремзи

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри во время пресс-конференции подтвердил уход полузащитника Аарона Ремзи.

- Ремзи уходит из «Ювентуса», - слова рулевого «старой синьоры» приводит на своих страницах Football Italia.

В последние недели слухи активно связывают Аарона Ремзи с разными клубами, в частности с разбогатевшим английским «Ньюкаслом».

В сезоне 2021/2022 Аарон Ремзи провёл на поле всего 112 минут в пяти матчах «Ювентуса». Ряд игр валлийский полузащитник пропустил из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что Аарон Ремзи является футболистом «Ювентуса» с лета 2019 года.