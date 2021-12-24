«Тоттенхэм» планирует решиться на отчаянный шаг и попытаться навязать конкуренцию другим топ-клубам Европы за защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Напомним, агент футболиста Мино Райола недавно сообщил, что голландец намерен принять новый вызов в своей карьере.

Однако «шпорам» предстоит перебить предложения «Челси» и «Баварии», активно интересующимися де Лихтом. При этом, испанское издание Diario уверяет, что из гонки выбыла «Барселона», которая не готова следующим летом удовлетворить требования игрока по зарплате.

К слову, желание де Лихта покинуть Турин испортило его взаимоотношение с руководством клуба, что может повлиять на потенциальный переход.