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«Тоттенхэм» планирует включиться в борьбу за де Лихта слухи

24 Декабря 2021 • 16:18 Комментировать
Тоттенхэм
...
Кристал Пэлас
26.12 18:00

«Тоттенхэм» планирует решиться на отчаянный шаг и попытаться навязать конкуренцию другим топ-клубам Европы за защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Напомним, агент футболиста Мино Райола недавно сообщил, что голландец намерен принять новый вызов в своей карьере.

Однако «шпорам» предстоит перебить предложения «Челси» и «Баварии», активно интересующимися де Лихтом. При этом, испанское издание Diario уверяет, что из гонки выбыла «Барселона», которая не готова следующим летом удовлетворить требования игрока по зарплате.

К слову, желание де Лихта покинуть Турин испортило его взаимоотношение с руководством клуба, что может повлиять на потенциальный переход.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Маттайс де Лихт
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ТОТТЕНХЭМ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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