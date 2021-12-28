В «Наполи» и «Салернитане» зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

Всё больше заболевших коронавирусом в Серии А. Во вторник о COVID-19 заявил ветеран «Дженоа» Доменико Кришито. Пресс-служба «Наполи» сообщила о положительном тесте на коронавирус у Ирвинга Лосано, который отправился на каникулы домой в Мексику. Ранее у неаполитанцев по той же причине выпали Фабиан Руис и Лоренцо Инсинье.

В «Салернитане», которая не сыграла против «Удинезе» в прошлом туре, также есть новые случаи коронавируса. Общее количество заболевших футболистов увеличилось до шести. При этом нет уверенности, что команда проведет свой следующий матч в Серии А, так как с 1 января клуб могут понизить в классе, если владелец «Лацио» не найдет «Салернитане» нового хозяина.