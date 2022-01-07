«Ювентус» с «Наполи» сильнейшего не определили

Ещё один главный матч дня состоялся в Италии. «Ювентус» и «Наполи» всё же сыграли, несмотря на проблемы с коронавирусом. Туринцы выглядели поострее противника, но победить сегодня не смогли. Более того, гости выиграли первый тайм благодаря скидке Маттео Политано и удару Дриса Мертенса. Туринцы добились своего после перерыва после прицельного выстрела с линии штрафной от Федерико Кьезы. В итоге ничья 1:1, «Ювентус» остается на пятом месте, а его соперник - на третьем.