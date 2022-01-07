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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» с «Наполи» сильнейшего не определили

07 Января 2022 • 00:39 Комментировать (8)
Ювентус
1:1
Наполи
окончен

Ещё один главный матч дня состоялся в Италии. «Ювентус» и «Наполи» всё же сыграли, несмотря на проблемы с коронавирусом. Туринцы выглядели поострее противника, но победить сегодня не смогли. Более того, гости выиграли первый тайм благодаря скидке Маттео Политано и удару Дриса Мертенса. Туринцы добились своего после перерыва после прицельного выстрела с линии штрафной от Федерико Кьезы. В итоге ничья 1:1, «Ювентус» остается на пятом месте, а его соперник - на третьем.

Протокол игры  
Ювентус 1:1 Наполи
    23' Мертенс Дрис (0:1)
(1:1) Кьеза Федерико 54'    
Щесны Войцех Куадрадо Хуан Де Лихт Маттайс Ругани Даниэле Алекс Сандро   44'   75' (Де Шильо Маттиа (   75') Маккенни Уэстон Локателли Мануэль Рабио Адриен   66' (Дибала Пауло (   66') Бернардески Федерико   66' (Бентанкур Родриго (   66') Мората Альваро   75' (Кин Мойзе (   75') Кьеза Федерико   81' (Кулушевски Деян (   81')
Запасные: Перин Маттиа Мело Артур
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Жуан Жезус Гулам Фаузи Лоботка Станислав   90' (Дзаноли Алессандро (   90') Демме Диего   87' Политано Маттео   76' (Элмас Эльиф (   76') Зелиньски Пётр Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис   89' (Петанья Андреа (   89')
Запасные: Марфелла Давиде Идасяк Губерт Костанцо Давиде
06 января. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Наполи
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
07 Января 2022 в 01:07
А кому вообще нужна была победа? Юве не мог,а Наполи просто контролировал мяч подальше от своих ворот. Собственно это краткое описание того,что происходило на поле.
Пусть не обижайся болельщики Ювентуса ( к фанам Наполи не обращаюсь так как их нет),но пускай уж лучше 4-н лигочемпионовсаое место займет задорная Фиорентина. И надеюсь уже без кокорина
Ale10JUFC
07 Января 2022 в 01:17
А какой толк от Фиорентины в ЛЧ, ? В летнее ТО они распродадут всех игроков за которых дадут приличные деньги, и опять будут заниматься тем что и всегда искать новых Кьез и Влаховичей чтобы потом перепродать. И кстати задорную команду от Италии мы уже видели в этой ЛЧ ,от задора толку никакого.
Underdog !
07 Января 2022 в 01:24
Ну тогда оставить три команды))) как во Франции. Но вот дело в том,что их 4.... Это напоминает как у нас пару лет назад в ЛЧ получили три квоты,а заслуживает играть в группе 0,5 команды( это чтобы не говорить никто)
Underdog !
07 Января 2022 в 01:26
Кстати о задорных командах. Лет 15 назад были и Вердер ,и Удинезе. И когда они схлестнулись в ЛЧ,то это был спектакль...
FORZAYOU
07 Января 2022 в 01:00
Политано изнасиловал Сандро в прямом эфире
ЮвиК
07 Января 2022 в 00:59
Ди Лоренцо играл на оскар, но судья все таки не поверил. Хотя когда ты корчишься в агонии 2 минуты и тебе говорят вставай ничего не дадим он встал и пошел даже не прихрамывая, доказывая правоту судьи.
Макс в своем репертуаре.
Ale10JUFC
07 Января 2022 в 00:49
Матч в котором по игре Ювентус заслужил ничью в лучшем случае. Рабьо обрезает стабильно каждый матч 3-4 эпизода, Сандро кончился , Маккени на каникулах только и делал что бургеры трескал очень тяжёлые ноги, стартовый состав с Ругани это -1 игрок в общем по ходу матча, ну и фланги обороны нужно укреплять не меньше а то и больше чем полузащиту. Морату принято ругать за то что транжирит моменты,но в Юве он их сам создаёт , у Кьезы отличные ноги ,но ему бы холодную голову и он станет на 2 головы сильнее. В то что Аллегри поднимет Юве хотя бы до зоны ЛЧ не верится, в сегодняшнем матче ожидал увидеть другой Юве, но перерыва как будто и не было.
Underdog !
07 Января 2022 в 01:15
!
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окончен Сассуоло 1:1 Дженоа 1.75 3.80 4.70
окончен Милан 3:1 Рома 2.45 3.60 2.85
окончен Ювентус 1:1 Наполи 1.71 3.90 5.40
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