«Ювентус» с «Наполи» сильнейшего не определили

Ещё один главный матч дня состоялся в Италии. «Ювентус» и «Наполи» всё же сыграли, несмотря на проблемы с коронавирусом. Туринцы выглядели поострее противника, но победить сегодня не смогли. Более того, гости выиграли первый тайм благодаря скидке Маттео Политано и удару Дриса Мертенса. Туринцы добились своего после перерыва после прицельного выстрела с линии штрафной от Федерико Кьезы. В итоге ничья 1:1, «Ювентус» остается на пятом месте, а его соперник - на третьем.
Протокол игры
|23' Мертенс Дрис (0:1)
|(1:1) Кьеза Федерико 54'
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • Де Лихт Маттайс • Ругани Даниэле • Алекс Сандро 44' 75' ( Де Шильо Маттиа ( 75') • Маккенни Уэстон • Локателли Мануэль • Рабио Адриен 66' ( Дибала Пауло ( 66') • Бернардески Федерико 66' ( Бентанкур Родриго ( 66') • Мората Альваро 75' ( Кин Мойзе ( 75') • Кьеза Федерико 81' ( Кулушевски Деян ( 81')
Запасные: Перин Маттиа • Мело Артур
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Жуан Жезус • Гулам Фаузи • Лоботка Станислав 90' ( Дзаноли Алессандро ( 90') • Демме Диего • 87'Политано Маттео 76' ( Элмас Эльиф ( 76') • Зелиньски Пётр • Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис 89' ( Петанья Андреа ( 89')
Запасные: Марфелла Давиде • Идасяк Губерт • Костанцо Давиде
06 января. Стадион "Альянц Стэдиум".
Пусть не обижайся болельщики Ювентуса ( к фанам Наполи не обращаюсь так как их нет),но пускай уж лучше 4-н лигочемпионовсаое место займет задорная Фиорентина. И надеюсь уже без кокорина
Макс в своем репертуаре.
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