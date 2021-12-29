​Инсинье и Фабиан Руис могут сыграть с «Ювентусом»

Хорошие новости для фанатов «Наполи». Нападающий Лоренцо Инсинье и полузащитник Фабиан Руис больше не больны коронавирусом. С четверга футболисты смогут возобновить тренировки с командой.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти наверняка очень рад, ведь в последнее время клубный лазарет был переполнен.

Следующий матч «Наполи» проведёт в четверг, 6 января. В этот день команда Лучано Спаллетти сыграет против «Ювентуса» на поле соперника. На текущий момент неаполитанцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.