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Чемпионат Италии. Серия А

Фабиан Руис сдал положительный тест на COVID-19

26 Декабря 2021 • 21:45 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
06.01 22:45

И без того не самая приятная кадровая ситуация в «Наполи» еще сильнее ухудшилась. Помимо целого ряда травм, главный тренер команды Лучано Спаллетти в ближайшее время не сможет рассчитывать на полузащитника Фабиана Руиса, заразившегося коронавирусом.

Футболист в воскресенье сдал положительный тест, отправившись на карантин, гласит пресс-служба клуба. К слову, испанец регулярно принимал вакцину, но это ему не помогло.

Пока неизвестно, успел ли Руис заразить кого-то из партнеров по коллективу. В отличии от чемпионатов Англии и Испании, в Серии А пока прослеживается не столь критическая эпидемиологическая ситуация.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Фабиан Руис
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