Фабиан Руис сдал положительный тест на COVID-19

И без того не самая приятная кадровая ситуация в «Наполи» еще сильнее ухудшилась. Помимо целого ряда травм, главный тренер команды Лучано Спаллетти в ближайшее время не сможет рассчитывать на полузащитника Фабиана Руиса, заразившегося коронавирусом.

Футболист в воскресенье сдал положительный тест, отправившись на карантин, гласит пресс-служба клуба. К слову, испанец регулярно принимал вакцину, но это ему не помогло.

Пока неизвестно, успел ли Руис заразить кого-то из партнеров по коллективу. В отличии от чемпионатов Англии и Испании, в Серии А пока прослеживается не столь критическая эпидемиологическая ситуация.