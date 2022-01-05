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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» разрешили отправиться на игру с «Ювентусом»

05 Января 2022 • 19:25 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1.90 3.70 4.10
06.01 22:45

Судя по всему, матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» пройдёт 6 января, как и планировалось. Несмотря на вспышку коронавируса, неаполитанцам разрешили отправиться в Турин на игру, о чём на своих страницах сообщает Football Italia.

Отмечается, что на ситуацию, вероятно, повлияло последнее постановление правительства. В нём говорится, что людей, которые контактировали с заражённым, не нужно отправлять в изоляцию, если они прошли курс вакцинации в течение последних 120 дней.

Матч итальянской Серии А «Ювентус» - «Наполи» стартует 6 января в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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