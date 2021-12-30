Игровые минуты Рэмзи обошлись «Ювентусу» дороже, чем Роналду

Итальянская пресса поделилась занимательными наблюдениями, посчитав, во сколько «Ювентусу» обошлось игровое время отдельно взятых футболистов. Отмечается, что присутствие полузащитника Аарона Рэмзи оказалось более дорогим удовольствием, чем наличие экс-форварда команды Криштиану Роналду.

Как сообщает издание Tuttosport, за каждую игровую минуту в 2021 году Рэмзи получал почти девять тысяч евро, когда у Роналду данный показатель не дотягивает даже до отметки в восемь тысяч евро, учитывая заработную плану обоих легионеров.

Стоит уточнить, что валлийский хавбек наверняка покинет Турин зимой. Ранее даже ходили слухи о возможном расторжении контракта по обоюдному согласию.