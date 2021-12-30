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Чемпионат Италии. Серия А

Игровые минуты Рэмзи обошлись «Ювентусу» дороже, чем Роналду

30 Декабря 2021 • 14:08 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
2.00 3.40 3.85
06.01 22:45

Итальянская пресса поделилась занимательными наблюдениями, посчитав, во сколько «Ювентусу» обошлось игровое время отдельно взятых футболистов. Отмечается, что присутствие полузащитника Аарона Рэмзи оказалось более дорогим удовольствием, чем наличие экс-форварда команды Криштиану Роналду.

Как сообщает издание Tuttosport, за каждую игровую минуту в 2021 году Рэмзи получал почти девять тысяч евро, когда у Роналду данный показатель не дотягивает даже до отметки в восемь тысяч евро, учитывая заработную плану обоих легионеров.

Стоит уточнить, что валлийский хавбек наверняка покинет Турин зимой. Ранее даже ходили слухи о возможном расторжении контракта по обоюдному согласию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Аарон Рэмзи
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