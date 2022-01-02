Дибала вернулся в общую группу «Ювентуса»

«Ювентус» провёл тренировку 2 января. Хорошей новостью для болельщиков «старой синьоры» стало возвращение в обойму полузащитника Пауло Дибалы, который восстановился после очередной мышечной травмы. Ожидается, что аргентинец сразу попадет в стартовый состав на ближайший матч, который состоится против «Наполи» 6 января.

Форвард Кайо Жорже и защитник Лука Пеллегрини отсутствовали из-за симптомов простуды, сообщает Football Italia. На этот момент нельзя с уверенностью сказать, связано ли их отсутствие с коронавирусом. Напомним, что 1 января COVID-19 был диагностирован у ветерана Джорджо Кьеллини.