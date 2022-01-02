Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дибала вернулся в общую группу «Ювентуса»

02 Января 2022 • 20:41 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
2.00 3.40 3.85
06.01 22:45

«Ювентус» провёл тренировку 2 января. Хорошей новостью для болельщиков «старой синьоры» стало возвращение в обойму полузащитника Пауло Дибалы, который восстановился после очередной мышечной травмы. Ожидается, что аргентинец сразу попадет в стартовый состав на ближайший матч, который состоится против «Наполи» 6 января.

Форвард Кайо Жорже и защитник Лука Пеллегрини отсутствовали из-за симптомов простуды, сообщает Football Italia. На этот момент нельзя с уверенностью сказать, связано ли их отсутствие с коронавирусом. Напомним, что 1 января COVID-19 был диагностирован у ветерана Джорджо Кьеллини.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЮВЕНТУС НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Января
20:41 · Италия. Серия А
Дибала вернулся в общую группу «Ювентуса»
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Кесси
19:38 · Италия. Серия А
Переход Мораты в «Барселону» зависит от Икарди 1
19:03 · Англия. Премьер-лига
Ди Канио: «Челси» и «Интер» смотрятся лучше без Лукаку
18:19 · Италия. Серия А
Суперкубок Италии не стали переносить
16:10 · Италия. Серия А
​Д’Амброзио прокомментировал нашумевшее интервью Лукаку
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку может вернуться в Италию, но не в «Интер» 3 слухи
14:43 · Италия. Серия А
​«Интер» готовит финальное предложение Брозовичу слухи
14:29 · Италия. Серия А
​Мальдини о Доннарумме: «В идеальном мире единственной мотивацией игрока должна быть страсть, а не деньги» 2
13:53 · Англия. Премьер-лига
Журналист: «Лукаку сказал, что уже сейчас хочет вернуться в «Интер» 2
13:45 · Россия. Премьер-лига
​Агент игрока «Лацио» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» эксклюзив
13:01 · Италия. Серия А
​«Ювентус» может попытаться арендовать Икарди, «ПСЖ» настроен на продажу игрока слухи
10:18 · Италия. Серия А
«Аталанта» покупает Бога, медосмотр пройден 3
01 Января
23:20 · Италия. Серия А
Кьеллини заразился коронавирусом 2
20:12 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук интересен «Интеру» 4
Все новости
Рекомендуем