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Чемпионат Италии. Серия А

Пьянич советует де Лихту остаться в «Ювентусе»

04 Января 2022 • 23:28 Комментировать
Ювентус
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Наполи
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06.01 22:45

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич, права на которого принадлежат «Барселоне», отреагировал на слухи касательно возможного перехода Маттайса де Лихта в каталонский клуб.

Босниец считает, что защитнику стоит остаться в «Ювентусе». По его словам, «необходимо дважды подумать прежде, чем покидать место, где он счастлив». В разговоре с TuttoSport Пьянич также добавил, что голландец сможет прогрессировать, выступая бок о бок с Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Напомним, у самого Пьянича карьера в Каталонии не задалась из-за разногласий с экс-наставником Рональдом Куманом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Миралем Пьянич Маттайс де Лихт
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