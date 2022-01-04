Пьянич советует де Лихту остаться в «Ювентусе»

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич, права на которого принадлежат «Барселоне», отреагировал на слухи касательно возможного перехода Маттайса де Лихта в каталонский клуб.

Босниец считает, что защитнику стоит остаться в «Ювентусе». По его словам, «необходимо дважды подумать прежде, чем покидать место, где он счастлив». В разговоре с TuttoSport Пьянич также добавил, что голландец сможет прогрессировать, выступая бок о бок с Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Напомним, у самого Пьянича карьера в Каталонии не задалась из-за разногласий с экс-наставником Рональдом Куманом.