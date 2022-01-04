В связи с тем, что «Ювентус» окончательно решил продать вингера Деяна Кулушевски, множество европейских клубов начало обращаться к туринцам с официальными запросами. Впрочем, лишь единицам пока удалось удовлетворить финансовые аппетиты «старой синьоры».

Среди этого списка нет «Севильи» - испанцы хотели взять Кулушевски в аренду с правом выкупа, но получили отказ. Такой информацией в своих социальных сетях поделился журналист Даниэле Лонго.

Оказывается, «Ювентус» хочет выручить за шведа около 35 миллионов евро и получить большинство средств прямо сейчас. Позволить себе подобную роскошь на данный момент могут лишь «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые уже начали переговоры с представителями самого футболиста.