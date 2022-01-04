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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не удовлетворило предложение «Севильи» по Кулушевски слухи

04 Января 2022 • 23:56 Комментировать
Сарагоса
...
Севилья
4.40 3.35 1.90
06.01 20:00

В связи с тем, что «Ювентус» окончательно решил продать вингера Деяна Кулушевски, множество европейских клубов начало обращаться к туринцам с официальными запросами. Впрочем, лишь единицам пока удалось удовлетворить финансовые аппетиты «старой синьоры».

Среди этого списка нет «Севильи» - испанцы хотели взять Кулушевски в аренду с правом выкупа, но получили отказ. Такой информацией в своих социальных сетях поделился журналист Даниэле Лонго.

Оказывается, «Ювентус» хочет выручить за шведа около 35 миллионов евро и получить большинство средств прямо сейчас. Позволить себе подобную роскошь на данный момент могут лишь «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые уже начали переговоры с представителями самого футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Деян Кулушевски
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САРАГОСА СЕВИЛЬЯ
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