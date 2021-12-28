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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза: «Роналду с другой планеты»

28 Декабря 2021 • 17:02 Комментировать (1)
Ювентус
...
Наполи
06.01 22:45

Игрок «Ювентуса» Федерико Кьеза, который решил тренироваться без зимних каникул, рассказал о лучшей позиции на поле и роли Криштиану Роналду в его становлении как игрока.

- Я должен восстановиться после травмы и подойти к 2022 году в наилучшем состоянии, поэтому я не стал уходить в отпуск. Я вингер, но всегда играю там, где скажет тренер. Я доказал в «Ювентусе» и на Евро, что лучше  всего играю на фланге слева или справа, - заявил Кьеза Repubblica.

- Самоотверженность Роналду, его сила, умение быть ключевым игроком и участвовать в любом моменте вдохновляли меня.  Он с другой планеты. Было волнительно тренироваться с ним и видеть, что он делает, чтобы быть сильным. Мне повезло провести некоторое время рядом с одним из лучших игроков в истории футбола, - добавил Кьеза.

Напомним, что полгода назад Роналду ушел в «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
28 Декабря 2021 в 17:09
Влияние Криша на Кьезу было очень заметно. Еще бы подсказал как сохранять такую же физическую форму и не ломаться..
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