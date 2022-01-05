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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри заверил, что Мората останется в «Ювентусе»

05 Января 2022 • 23:40 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1.85 3.65 4.60
Через 21 ч. 33 мин.

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что видит форварда Альваро Морату в составе своей команды. Испанский нападающий успешно выступал за команду еще в 2014-2016 годах, затем вернулся в «Реал», успел поиграть и за «Челси» с «Атлетико», но сейчас снова защищает цвета «старой синьоры». Аллегри считает его очень полезным для команды.

 - Мората не продается. В прошлом году он забил 20 голов, сейчас семь. Он очень эффективен, но иногда ему не хватает рабочей этики. Мы говорили по этому поводу, и я заверил его, что он останется с нами, - приводит слова Аллегри La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что в Морате заинтересована «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Альваро Мората
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