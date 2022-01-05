Аллегри заверил, что Мората останется в «Ювентусе»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что видит форварда Альваро Морату в составе своей команды. Испанский нападающий успешно выступал за команду еще в 2014-2016 годах, затем вернулся в «Реал», успел поиграть и за «Челси» с «Атлетико», но сейчас снова защищает цвета «старой синьоры». Аллегри считает его очень полезным для команды.

- Мората не продается. В прошлом году он забил 20 голов, сейчас семь. Он очень эффективен, но иногда ему не хватает рабочей этики. Мы говорили по этому поводу, и я заверил его, что он останется с нами, - приводит слова Аллегри La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что в Морате заинтересована «Барселона».