​История повторяется: «Наполи» могут запретить ехать на матч с «Ювентусом»

Из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в команде высока вероятность того, что «Наполи» получит запрет на поездку в Турин на матч чемпионата Италии против «Ювентуса». Об этом на своих страницах сообщает Football Italia.

Таким образом, в Италии может повториться история, произошедшая в октябре 2020 года. Тогда местные органы здравоохранения запретили «Наполи» ехать в Турин. Серия А отказалась переносить матч, и «Ювентусу» засчитали победу со счётом 3:0. Позже неаполитанцы выиграли апелляцию, и игра всё-таки состоялась.

«Ювентус» и «Наполи» должны провести матч чемпионата Италии в четверг, 6 января.