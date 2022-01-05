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Чемпионат Италии. Серия А

​История повторяется: «Наполи» могут запретить ехать на матч с «Ювентусом»

05 Января 2022 • 16:42 Комментировать (1)
Ювентус
...
Наполи
1.90 3.70 4.10
06.01 22:45

Из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в команде высока вероятность того, что «Наполи» получит запрет на поездку в Турин на матч чемпионата Италии против «Ювентуса». Об этом на своих страницах сообщает Football Italia.

Таким образом, в Италии может повториться история, произошедшая в октябре 2020 года. Тогда местные органы здравоохранения запретили «Наполи» ехать в Турин. Серия А отказалась переносить матч, и «Ювентусу» засчитали победу со счётом 3:0. Позже неаполитанцы выиграли апелляцию, и игра всё-таки состоялась.

«Ювентус» и «Наполи» должны провести матч чемпионата Италии в четверг, 6 января.

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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
05 Января 2022 в 17:00
Та впаяйте уже помойке прям сейчас технарь и пусть сидят отдыхают, есть же резерв, дубль, молодняк, есть кому играть, пусть не выпендриваются
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