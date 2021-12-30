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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза – лучший итальянский футболист по итогам 2021 года

30 Декабря 2021 • 16:08 Комментировать (1)
Ювентус
...
Наполи
2.00 3.40 3.85
06.01 22:45

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза удостоился награды Pallone Azzurro, которая ежегодно вручается лучшему футболисту страны. В 2021 году представителю туринцев удалось с внушительным отрывом опередить других претендентов.

Опрос проводила местная Федерация футбола – за Кьезу проголосовало 46% респондентов, а в тройку также вошли полузащитник «Интера» Николо Барелла и защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола.

Напомним, что прошедшим летом сборная Италии выиграла чемпионат Европы, а Кьезы отметился несколькими важными голами по ходу турнира. Также он взял на себя лидерские роли в «Ювентусе» после ухода Криштиану Роналду.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kasper_043
30 Декабря 2021 в 16:45
смешно!!!
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