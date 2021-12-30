Кьеза – лучший итальянский футболист по итогам 2021 года

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза удостоился награды Pallone Azzurro, которая ежегодно вручается лучшему футболисту страны. В 2021 году представителю туринцев удалось с внушительным отрывом опередить других претендентов.

Опрос проводила местная Федерация футбола – за Кьезу проголосовало 46% респондентов, а в тройку также вошли полузащитник «Интера» Николо Барелла и защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола.

Напомним, что прошедшим летом сборная Италии выиграла чемпионат Европы, а Кьезы отметился несколькими важными голами по ходу турнира. Также он взял на себя лидерские роли в «Ювентусе» после ухода Криштиану Роналду.