Капелло: «Аллегри кажется немного ленивым, он не заинтересован в постоянном движении»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал сложившуюся ситуацию в «Ювентусе», которая стала причиной игрового спада команды. Специалист уверен, что Массимилиано Аллегри не смог справиться со своими обязанностями.

По словам Капелло, он предрекал подобный расклад событий еще несколько месяцев назад. Он считает, что Аллегри уже давно стоит попробовать себя в новой обстановке, в другом чемпионате.

«Ювентус» - это удобный выбор. За границей сложнее, там приходится сомневаться в себе, обнаруживать, что у футболистов есть разные привычки. Аллегри кажется немного ленивым, он не заинтересован в постоянном движении, в переезде. Он предпочитает, чтобы дом всегда был рядом», - цитирует Капелло издание Ilbianconero.