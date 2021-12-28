Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро: «Спад «Ювентуса» меня не удивил, они потеряли «спасателя тренеров» Роналду, с ним матчи начинались со счётом 1:0 в их пользу»

28 Декабря 2021 • 22:07 Комментировать (1)
Ювентус
...
Наполи
06.01 22:45

Бывший защитник сборной Италии и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро подвел итоги первого круга Серии А. В частности, специалист заострил свое внимание на «Ювентусе», который в определенный момент попал в игровой кризис.

«Спад «Ювентуса» меня не удивил, думаю, это было неизбежно. Не забывайте, что они потеряли «спасателя тренеров» Криштиану Роналду, с ним каждый матч начинался со счетом 1:0 в пользу туринцев. Теперь они должны справляться с имеющимися ресурсами – кто-то из футболистов потерял оптимальные кондиции, а некоторые молодые игроки еще борются с различными проблемами», - приводит слова Каннаваро издание Football Italia.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Фабио Каннаваро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЮВЕНТУС НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ЮвиК
28 Декабря 2021 в 22:20
Ничего, что спад команды начался еще при Крише в команде?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
22:07 · Италия. Серия А
Каннаваро: «Спад «Ювентуса» меня не удивил, они потеряли «спасателя тренеров» Роналду, с ним матчи начинались со счётом 1:0 в их пользу» 1
21:44 · Россия. Премьер-лига
«Аталанте» нужен Азмун, но клуб не готов удовлетворить его требования по зарплате слухи
21:10 · Италия. Серия А
«Райола всё предвидел»: В контракте де Лихта есть пункт, который облегчит его трансфер в «Барселону» 1
20:57 · Италия. Серия А
Андрей Шевченко сдал положительный тест на COVID-19
20:15 · Италия. Серия А
«Аталанта» и «Верона» продвинулись в переговорах по Миранчуку слухи
19:06 · Италия. Серия А
Амброзини - Кесси: «Тоттенхэм» и «МЮ» не лучше «Милана»
18:39 · Италия. Серия А
В «Наполи» и «Салернитане» зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
18:18 · Италия. Серия А
Кришито заболел коронавирусом на следующий день после рождения третьего ребёнка 1
17:02 · Италия. Серия А
Кьеза: «Роналду с другой планеты» 2
16:10 · Англия. Премьер-лига
Процесс перехода Диня из «Эвертона» в «Интер» застопорился
15:22 · Германия. Бундеслига
Левандовски мог оказаться в «Дженоа»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Итальянский клуб заинтересовался полузащитником «Спартака» 1
13:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» защитника «Реала»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Мхитарян получит работу в клубе РПЛ
11:18 · Германия. Бундеслига
Клуб Серии А нацелился на полузащитника «Баварии»
Все новости
Рекомендуем