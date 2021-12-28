Каннаваро: «Спад «Ювентуса» меня не удивил, они потеряли «спасателя тренеров» Роналду, с ним матчи начинались со счётом 1:0 в их пользу»

Бывший защитник сборной Италии и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро подвел итоги первого круга Серии А. В частности, специалист заострил свое внимание на «Ювентусе», который в определенный момент попал в игровой кризис.

«Спад «Ювентуса» меня не удивил, думаю, это было неизбежно. Не забывайте, что они потеряли «спасателя тренеров» Криштиану Роналду, с ним каждый матч начинался со счетом 1:0 в пользу туринцев. Теперь они должны справляться с имеющимися ресурсами – кто-то из футболистов потерял оптимальные кондиции, а некоторые молодые игроки еще борются с различными проблемами», - приводит слова Каннаваро издание Football Italia.