Аллегри дисквалифицирован на один матч

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил наказание по итогам поединка 20-го тура Серии А против «Наполи». Об этом сообщается на страницах Gazzetta dello Sport.

Источник рапортует, что главного тренера «старой синьоры» дисквалифицировали на одну игру из-за нецензурных высказываний в адрес рефери. Кроме того, тренера обязали выплатить денежный штраф в размере десяти тысяч евро.

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 1:1.

Таким образом, Аллегри пропустит следующий поединок в рамках Серии А. 9 января «Ювентус» на выезде встретится с «Ромой».