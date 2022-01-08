Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри дисквалифицирован на один матч

08 Января 2022 • 14:30 Комментировать
Ювентус
1:1
Наполи
окончен

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил наказание по итогам поединка 20-го тура Серии А против «Наполи». Об этом сообщается на страницах Gazzetta dello Sport.

Источник рапортует, что главного тренера «старой синьоры» дисквалифицировали на одну игру из-за нецензурных высказываний в адрес рефери. Кроме того, тренера обязали выплатить денежный штраф в размере десяти тысяч евро.

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 1:1.

Таким образом, Аллегри пропустит следующий поединок в рамках Серии А. 9 января «Ювентус» на выезде встретится с «Ромой».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.01  14:30 Венеция ... Милан 5.60 4.20 1.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Января
14:30 · Италия. Серия А
Аллегри дисквалифицирован на один матч
12:32 · Италия. Серия А
Президент бразильского клуба: «Был удивлён, что Рибери до сих пор играет»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Кокорин не нужен «Химкам»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Уткин - о Кокорине: «Летел, а тебя сбили стулом - приземлился в «Химках» 1
10:50 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба Серии А претендуют на полузащитника «Манчестер Юнайтед» 1
10:37 · Италия. Серия А
Инсайдер: Инсинье подписал контракт с клубом МЛС
10:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на одного из лидеров «Лацио» 4
00:48 · Италия. Серия А
Хедира выявил главные проблемы «Ювентуса»
07 Января
23:43 · Италия. Серия А
Агент Альвареса встретился с представителями «Милана» и «Интера»
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» хочет приобрести Рэмзи
23:19 · Италия. Серия А
Солист победителей «Евровидения» обрушился с критикой на арбитра матча «Милан» - «Рома»
23:03 · Италия. Серия А
Легендарный «матрасник» может присоединиться к чемпионам Бразилии 1
22:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер» предложил «Эвертону» бесплатно подписать Санчеса
22:42 · Италия. Серия А
«Милан» заинтересовался шведским «наследником Ибрагимовича»
21:51 · Италия. Серия А
Сакки нахваливает «Милан» Пиоли
Все новости
Рекомендуем