Как стало известно итальянской прессе, «Ювентус» заинтересовался в полузащитнике «Интера» Матиасе Весино. Ранее сообщалось, что клуб намерен расстаться с уругвайцем в январе, но именно переход в стан туринцев кажется маловероятным.

Причина этому – нежелание руководства миланцев продавать игрока своему исторически принципиальному сопернику. Согласно сведениям Gazzetta dello Sport, «Интер» мгновенно отверг запрос «Ювентуса», исключив возможность переговоров.

Таким образом, «старая синьора» продолжит свои поиски нового футболиста на эту позицию, хоть клуб и считал Весино одной из приоритетных целей.