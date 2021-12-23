Не так давно появилась информация, что после различных выходок нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга лондонский клуб решил окончательно избавиться от футболиста. Различные СМИ прогнозировали скандальному игроку переход в «Ювентус», но сделка находится на грани срыва.

Дело в том, что туринцы отказываются подписывать форварда на полноценной основе – они заинтересованы исключительно в полугодичной аренде. «Арсенал» же наверняка получит конкретные предложения о трансфере со стороны других клубов, поэтому переговоры с итальянцами были поставлены на паузу, передает Tutto Juve.

Напомним, ранее Обамеянг лишился капитанской повязки и был отстранен от официальных поединков за нарушение дисциплины.