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«Ювентус» отказался подписывать Обамеянга на полноценной основе слухи

23 Декабря 2021 • 21:21 Комментировать (1)
Норвич
...
Арсенал
26.12 18:00

Не так давно появилась информация, что после различных выходок нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга лондонский клуб решил окончательно избавиться от футболиста. Различные СМИ прогнозировали скандальному игроку переход в «Ювентус», но сделка находится на грани срыва.

Дело в том, что туринцы отказываются подписывать форварда на полноценной основе – они заинтересованы исключительно в полугодичной аренде. «Арсенал» же наверняка получит конкретные предложения о трансфере со стороны других клубов, поэтому переговоры с итальянцами были поставлены на паузу, передает Tutto Juve.

Напомним, ранее Обамеянг лишился капитанской повязки и был отстранен от официальных поединков за нарушение дисциплины.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
23 Декабря 2021 в 21:29
Ну а нах он вообще нужен , опальный форвард гуннеров. Хотя в свое время был пример опального форварда из АПЛ в Юве, который пришелся ко двору, но думаю это не тот случай.
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