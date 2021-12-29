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Полузащитник «Наполи» попал на радары скаутов «Ливерпуля» слухи

29 Декабря 2021 • 00:55 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
02.01 19:30

Приняв решение пассивно провести предстоящее зимнее трансферное окно, «Ливерпуль» намерен серьезно активизироваться уже летом. Согласно различным инсайдам, скаутам клуба было поручено найти новых центральных полузащитников для команды.

По информации британского таблоида The Sun, в шорт-лист мерсисайдцев снова попал хавбек «Наполи» Фабиан Руис, которым англичане интересовались несколько месяцев назад. При этом, «Ливерпулю» предстоит выдержать конкуренцию у мадридского «Реала».

На данный момент эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 55 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Фабиан Руис
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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