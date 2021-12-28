«Райола всё предвидел»: В контракте де Лихта есть пункт, который облегчит его трансфер в «Барселону»

Как оказалось, при переходе из «Аякса» в «Ювентус» в контракте защитника Маттайса де Лихта был прописан необыкновенный пункт. Агент футболиста Мино Райола внес правки, согласно которым отступные в размере 120 миллионов евро распространяются на все клубы, кроме «Барселоны».

По информации испанской газеты Sport, если каталонцы захотят приобрести де Лихта, то для них клаузула будет составлять 75 миллионов евро. Именно поэтому различные источники указывали именно эту сумму, распространяя слухи о возможном трансфере игрока.

Впрочем, пока неизвестно, согласится ли сам де Лихт перебираться в Каталонию. Ранее отмечалось, что его приоритетной целью являются выступления в Англии.