​Элмас заболел коронавирусом через несколько дней после излечения

Странные новости из Италии. Полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас снова сдал положительный тест на коронавирус. Об этом рассказывает Sportitalia. Неаполитанский клуб пока что эту информацию не подтвердил.

Любопытно, что только в среду Эльиф Элмас увидел перед собой зелёный свет после сдачи отрицательного теста на COVID-19, которым он заболел во время каникул. Элмас смог отправиться на игру с «Ювентусом», но в четверг утром оказалось, что он опять болеет.

Итальянские СМИ сообщают, что в настоящий момент проведению матча «Ювентус» - «Наполи» ничего не угрожает. Игра стартует в 22:45 по московскому времени.