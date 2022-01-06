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Чемпионат Италии. Серия А

​Элмас заболел коронавирусом через несколько дней после излечения

06 Января 2022 • 14:22 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1.70 3.85 5.70
Через 6 ч. 27 мин.

Странные новости из Италии. Полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас снова сдал положительный тест на коронавирус. Об этом рассказывает Sportitalia. Неаполитанский клуб пока что эту информацию не подтвердил.

Любопытно, что только в среду Эльиф Элмас увидел перед собой зелёный свет после сдачи отрицательного теста на COVID-19, которым он заболел во время каникул. Элмас смог отправиться на игру с «Ювентусом», но в четверг утром оказалось, что он опять болеет.

Итальянские СМИ сообщают, что в настоящий момент проведению матча «Ювентус» - «Наполи» ничего не угрожает. Игра стартует в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Эльиф Элмас
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06.01  22:45 Ювентус ... Наполи 1.70 3.85 5.70
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