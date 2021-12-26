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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лихт интересен также «ПСЖ», а «Ювентус» назвал условие, при котором игрок уйдёт слухи

26 Декабря 2021 • 17:35 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
06.01 22:45

Видимо, в Турине намечается конфликт интересов – агент Мино Райола, представляющий защитника Маттайса де Лихта, всячески намекает на возможный уход футболиста из клуба, но «Ювентус» не намерен с ним расставаться. Дело в том, что руководство клуба считает его неприкосновенным.

Более того, де Лихт является самым высокооплачиваемым игроком в команде, а также «старая синьора» до сих пор должна выплатить «Аяксу» 30 миллионов евро за трансфер. Однако потенциальные покупатели всегда смогут активировать отступные в контракте де Лихта, которые летом будут равны 120 миллионам евро – тогда «Ювентус» не сможет препятствовать переходу.

Источник Calcio Maercato добавляет, что в борьбу за защитника теперь готов вклиниться еще и «ПСЖ». Ранее СМИ сообщали об активном интересе со стороны «Челси», называя лондонцев главными претендентами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Маттайс де Лихт
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