Видимо, в Турине намечается конфликт интересов – агент Мино Райола, представляющий защитника Маттайса де Лихта, всячески намекает на возможный уход футболиста из клуба, но «Ювентус» не намерен с ним расставаться. Дело в том, что руководство клуба считает его неприкосновенным.

Более того, де Лихт является самым высокооплачиваемым игроком в команде, а также «старая синьора» до сих пор должна выплатить «Аяксу» 30 миллионов евро за трансфер. Однако потенциальные покупатели всегда смогут активировать отступные в контракте де Лихта, которые летом будут равны 120 миллионам евро – тогда «Ювентус» не сможет препятствовать переходу.

Источник Calcio Maercato добавляет, что в борьбу за защитника теперь готов вклиниться еще и «ПСЖ». Ранее СМИ сообщали об активном интересе со стороны «Челси», называя лондонцев главными претендентами.