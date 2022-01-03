Тони: «Ювентусу» нужен Икарди, он может дать то, чего не хватает с уходом Роналду

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии Лука Тони отреагировал на слухи по поводу возможного переезда в Турин форварда «ПСЖ» Мауро Икарди. Экс-игрок считает, что руководству «старой синьоры» стоит удовлетворить требования французской стороны и подписать аргентинца. По его словам, скандальный нападающий хорошо впишется в состав команды.

«Ювентусу» нужен Икарди. Он может дать то, чего не хватает с уходом Криштиану Роналду. В начале сезона не хватало голов португальца, а у Мауро хорошее голевое чутье. Я стал лучшим бомбардиром Серии А в 38 лет, почему он не сможет это повторить? Икарди всегда оказывается там, где мяч. Сейчас он просто в тени звезд «ПСЖ», смена обстановки пойдет лишь на пользу», - приводит слова Тони издание Tuttosport.