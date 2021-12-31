​«Ювентус» сообщил о двух заражениях COVID-19 в команде

«Ювентус» посредством своего официального сайта проинформировал общественность о двух случаях заражения коронавирусом в команде. Положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Карло Пинсольо и полузащитник Артур Мело. Футболисты «старой синьоры» были изолированы в соответствии с действующими медицинскими протоколами.

После первого круга «Ювентус» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. Ближайший матч команда Массимилиано Аллегри проведёт в четверг, 6 января. В родных стенах «старая синьора» сыграет против «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.