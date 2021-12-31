Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» сообщил о двух заражениях COVID-19 в команде

31 Декабря 2021 • 16:55 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
2.00 3.40 3.85
06.01 22:45

«Ювентус» посредством своего официального сайта проинформировал общественность о двух случаях заражения коронавирусом в команде. Положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Карло Пинсольо и полузащитник Артур Мело. Футболисты «старой синьоры» были изолированы в соответствии с действующими медицинскими протоколами.

После первого круга «Ювентус» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. Ближайший матч команда Массимилиано Аллегри проведёт в четверг, 6 января. В родных стенах «старая синьора» сыграет против «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Артур Мело Карло Пинсольо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЮВЕНТУС НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Декабря
17:58 · Италия. Серия А
​Фанаты «Интера» отреагировали баннером на слова Лукаку
16:55 · Италия. Серия А
​«Ювентус» сообщил о двух заражениях COVID-19 в команде
15:58 · Италия. Серия А
​Инсинье согласовал контракт с клубом МЛС
14:54 · Италия. Серия А
​Джеко и ещё два игрока «Интера» заболели коронавирусом
14:47 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку рассказал, в каком случае остался бы в «Интере»
13:16 · Италия. Серия А
Мората согласовал контракт с «Барселоной» 5
13:09 · Италия. Серия А
«Лилль» объявил о трансфере Иконе в «Фиорентину» официально
12:23 · Италия. Серия А
Матерацци назвал фаворита на скудетто
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл замену Морате в «Ливерпуле»
09:40 · Италия. Серия А
Эриксен находится в сфере интересов пяти клубов
09:26 · Италия. Серия А
«Аталанта» объявила о продлении контракта с Фройлером официально
08:51 · Италия. Серия А
Мората не хочет играть за «Ювентус»
08:09 · Германия. Бундеслига
Очередной европейский гранд включился в гонку за Гинтером
30 Декабря
23:49 · Италия. Серия А
​Чалханоглу признали лучшим игроком Серии А второй месяц кряду 1
23:45 · Италия. Серия А
​Серия А сделала заявление о матче за Суперкубок между «Интером» и «Ювентусом» 1
Все новости
Рекомендуем