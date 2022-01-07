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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Ювентус» мог забить «Наполи» ещё несколько голов»

07 Января 2022 • 10:05 Комментировать
Ювентус
1:1
Наполи
окончен

В рамках 20-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» встречался с «Наполи». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. После окончания матча наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри дал интервью представителям СМИ.

«Это был матч за место в топ-4. «Ювентус» имел шансы выйти вперед, однако в решающей стадии мои игроки действовали поспешно и неточно. Команда отыгралась и затем начала торопиться. Мы могли забить еще несколько мячей, был хороший момент у Маккенни. Но ничего, «Ювентус» продолжает движение к своей цели», - передает слова тренера Football-Italia.

«Юве» набрал 35 баллов и занимает пятое место в Серии А, «Наполи» с 40 очками идет третьим.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Наполи
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