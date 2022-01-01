Кьеллини заразился коронавирусом

Ветеран туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини стал очередным футболистом, который пострадал от коронавируса. 37-летний спортсмен слал положительный тест на COVID-19 и был отстранен от тренировок первой команды.

Напомним, что Кьеллини играет в «старой синьоре» с 2005 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 11 поединках.

В пятницу руководство «Ювентуса» сообщило о том, что коронавирус диагностирован у вратаря Карло Пинсольо и полузащитника Артура Мело. Также проблемы с COVID-19 испытывают «Интер», «Наполи», «Аталанта», «Фиорентина» и другие команды Серии А.

«Старая синьора» должна провести первый матч года 6 января, против «Наполи».