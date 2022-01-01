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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини заразился коронавирусом

01 Января 2022 • 23:20 Комментировать (1)
Ювентус
...
Наполи
2.00 3.40 3.85
06.01 22:45

Ветеран туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини стал очередным футболистом, который пострадал от коронавируса. 37-летний спортсмен слал положительный тест на COVID-19 и был отстранен от тренировок первой команды.

Напомним, что Кьеллини играет в «старой синьоре» с 2005 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 11 поединках.

В пятницу руководство «Ювентуса» сообщило о том, что коронавирус диагностирован у вратаря Карло Пинсольо и полузащитника Артура Мело. Также проблемы с COVID-19 испытывают «Интер», «Наполи», «Аталанта», «Фиорентина» и другие команды Серии А.

«Старая синьора» должна провести первый матч года 6 января, против «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини коронавирус в Италии
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juve96
02 Января 2022 в 00:30
как известно это не страшнее чем насморк
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