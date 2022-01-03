Бернардески сравнил процесс переговоров по новому контракту с бракосочетанием

У полузащитника Федерико Бернардески в конце сезона истекает контракт с «Ювентусом». Сам футболист сообщил, что переговоры по пролонгации пока не начались, но уже в ближайшее время его агент должен встретиться с руководством клуба.

«Мы открыты к диалогу. Конечно, я хочу остаться в команде, но… Это как бракосочетание, здесь необходимо согласие обеих сторон. У нас есть такая традиция, что если кто-то из футболистов продлевает соглашение, то устраивает ужин для всего коллектива. Обрадуюсь, если этот день наступит для меня, буду счастлив потратить деньги на праздничный стол», - сказал Бернардески в эфире DAZN.

Уточним, что камнем преткновения в процессе переговоров может стать финансовый аспект – на данный момент игрок получает четыре миллиона евро, но «Ювентус» теперь не готов платить ему больше трех миллионов.