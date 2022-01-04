Спаллетти заболел COVID-19: игра с «Ювентусом» под вопросом

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сдал положительный тест на COVID-19 и вынужден пропустить игру с «Ювентусом» вслед за Кевином Малкюи и Марио Руем.

Учитывая количество игроков, которые подхватили COVID-19 составе клуба из Неаполя, включая Виктора Осимхена, Фабиана Руиса, Эльифа Элмаса и Ирвинга Лосано, есть возможность запрета местного управления здравоохранения (ASL) на поездки из региона.

Игра состоится в четверг, 6 января, в Турине.

В сезоне 2020/21 с «Наполи» приключился идентичный случай как раз перед игрой с «Ювентусом». Тогда клубу из Неаполя засчитали техническое поражение, которое в итоге было отменено. Матч состоялся и завершился домашней победой «Ювентуса» 2:1.