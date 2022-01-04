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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти заболел COVID-19: игра с «Ювентусом» под вопросом

04 Января 2022 • 21:50 Комментировать (1)
Ювентус
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Наполи
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06.01 22:45

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сдал положительный тест на COVID-19 и вынужден пропустить игру с «Ювентусом» вслед за Кевином Малкюи и Марио Руем.

Учитывая количество игроков, которые подхватили COVID-19 составе клуба из Неаполя, включая Виктора Осимхена, Фабиана Руиса, Эльифа Элмаса и Ирвинга Лосано, есть возможность запрета местного управления здравоохранения (ASL) на поездки из региона.

Игра состоится в четверг, 6 января, в Турине.

В сезоне 2020/21 с «Наполи» приключился идентичный случай как раз перед игрой с «Ювентусом». Тогда клубу из Неаполя засчитали техническое поражение, которое в итоге было отменено. Матч состоялся и завершился домашней победой «Ювентуса» 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лучано Спаллетти Наполи коронавирус в Италии
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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
04 Января 2022 в 21:56
ну пусть переносят че, какая разница когда помойку неаполитанскую вздрючить. сейчас график не простой у Юве, лучше подготовимся к Роме и финалу суперкубка.
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