В «Наполи» считают, что «Ювентус» «ворует» у них спортивного директора

Оказывается, «Ювентус» до сих пор не сумел найти замену для ушедшего в «Тоттенхэм» спортивного директора Фабио Паратичи. Итальянская пресса сообщает, что кандидатура Федерико Чебурини, ставшего его преемником, с самого начала считалась временной.

Впрочем, уже в ближайшие несколько месяцев «Ювентус» может нанять нового специалиста на эту должность. Точнее, туринцы планируют переманить к себе директора «Наполи», Кристиано Джунтоли, свидетельствует Football Italia.

К слову, сами неаполитанцы недовольны поведением «Ювентуса» - они считают, что переход Джунтоли обговаривается у них за спиной.