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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» считают, что «Ювентус» «ворует» у них спортивного директора

24 Декабря 2021 • 00:12 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
06.01 22:45

Оказывается, «Ювентус» до сих пор не сумел найти замену для ушедшего в «Тоттенхэм» спортивного директора Фабио Паратичи. Итальянская пресса сообщает, что кандидатура Федерико Чебурини, ставшего его преемником, с самого начала считалась временной.

Впрочем, уже в ближайшие несколько месяцев «Ювентус» может нанять нового специалиста на эту должность. Точнее, туринцы планируют переманить к себе директора «Наполи», Кристиано Джунтоли, свидетельствует Football Italia.

К слову, сами неаполитанцы недовольны поведением «Ювентуса» - они считают, что переход Джунтоли обговаривается у них за спиной.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Кристиано Джунтоли
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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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