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Агенты де Лихта работают над переходом игрока в «Челси» слухи

22 Декабря 2021 • 20:32 Комментировать (2)
Астон Вилла
...
Челси
26.12 20:30

Недавно представители «Ювентуса» намекали, что у руководства клуба накалились взаимоотношения с некоторыми футболистами команды. Например, генеральный директор туринцев упрекнул в неправильном поведении Пауло Дибалы и Маттайса де Лихта, подтвердив риск их ухода.

В четверг, 22 декабря, различные издания начали сообщать о переговорах голландского защитника с «Челси». Журналисты Sky Sports разузнали, что приоритетной целью де Лихт выбрал именно лондонцев, несмотря на интерес со стороны других топ-клубов.

Согласно источнику, футболист все ближе к согласованию устной договоренности, так как его агенты активно обсуждают с «синими» потенциальное сотрудничество.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт
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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Tavadi
22 Декабря 2021 в 20:45
как только у Ювентуса начинают налаживаться дела, появляются такие сплетни
Ale10JUFC
22 Декабря 2021 в 20:36
Контракт ещё до 2024 года, отступные 150 млн, пусть агенты с кем хотят договариваются, только в первую очередь надо будет Юве уважить. Игрок конечно хороший , но полученные средства можно реинвестировать, лишь бы грамотно.
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