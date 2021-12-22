Недавно представители «Ювентуса» намекали, что у руководства клуба накалились взаимоотношения с некоторыми футболистами команды. Например, генеральный директор туринцев упрекнул в неправильном поведении Пауло Дибалы и Маттайса де Лихта, подтвердив риск их ухода.

В четверг, 22 декабря, различные издания начали сообщать о переговорах голландского защитника с «Челси». Журналисты Sky Sports разузнали, что приоритетной целью де Лихт выбрал именно лондонцев, несмотря на интерес со стороны других топ-клубов.

Согласно источнику, футболист все ближе к согласованию устной договоренности, так как его агенты активно обсуждают с «синими» потенциальное сотрудничество.