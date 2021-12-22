Бернардески: «Ювентус» не может позволить себе играть высокомерно, мы же не «Реал»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал, что в своей игре нужно исправить команде, чтобы избежать очередных неудовлетворительных результатов. Игрок назвал несколько факторов, обратив свое внимание на то, что туринцы часто теряют концентрацию, если ведут в счете.

«Мы не можем позволить себе играть высокомерно, мы же не «Реал». Мы должны быть более скромными. Необходимо найти баланс, чтобы каждый помогал своему партнеру. Эта синергия положительно отобразится на игре. «Ювентус» привык быть именно коллективом, а не просто группой футболистов», - сказал итальянец в эфире DAZN.

Напомним, что «Ювентус» немного улучшил свое положение в турнирной таблице Серии А, подобравшись к зоне Лиги чемпионов на расстояние в четыре очка.