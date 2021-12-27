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Чемпионат Италии. Серия А

Возобновление сезона в Италии под вопросом

27 Декабря 2021 • 21:26 Комментировать (1)
Ювентус
...
Наполи
06.01 22:45

Футбольный сезон в Италии может не возобновиться после рождественских каникул. Такой вариант не исключает глава органа здравоохранения Неаполя Антонио д’Аморе.

- Мы пристально следим за ситуацией, и озабочены распространением штамма коронавируса «Омикрон». Пока сложно что-то предсказать. Нужно также учитывать, что какие-то решения может принять правительство, - заявил д’Аморе Fanpage.

- Некоторые игроки вернутся из отпусков. Не думаю, что Фабиан Руис сможет так легко прибыть из Испании, - добавил чиновник.

Главным матчем тура 6 января должен стать поединок «Ювентус» - «Наполи». Год назад эту встречу  сорвал коронавирус у игроков из Неаполя, после судебных тяжб матч был переигран.

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Ювентус Наполи коронавирус в Италии
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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Tavadi
27 Декабря 2021 в 21:56
понятно откуда ветер дует, 6 января унитазам в Турине с Ювентусом играть, а там три или четыре человека на кубок африки уезжают
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