Возобновление сезона в Италии под вопросом

Футбольный сезон в Италии может не возобновиться после рождественских каникул. Такой вариант не исключает глава органа здравоохранения Неаполя Антонио д’Аморе.

- Мы пристально следим за ситуацией, и озабочены распространением штамма коронавируса «Омикрон». Пока сложно что-то предсказать. Нужно также учитывать, что какие-то решения может принять правительство, - заявил д’Аморе Fanpage.

- Некоторые игроки вернутся из отпусков. Не думаю, что Фабиан Руис сможет так легко прибыть из Испании, - добавил чиновник.

Главным матчем тура 6 января должен стать поединок «Ювентус» - «Наполи». Год назад эту встречу сорвал коронавирус у игроков из Неаполя, после судебных тяжб матч был переигран.