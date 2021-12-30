Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» не будет конкурировать с «Севильей» за Марсьяля слухи

30 Декабря 2021 • 19:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
1.35 5.20 9.00
Через 3 ч. 1 мин.

По всей видимости, нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль все же переберется на правах аренды в «Севилью» в зимнее трансферное окно. Манкунианцы отклонили первое предложение испанцев, но различные источники сообщают, что стороны позже пришли к компромиссу.

Более того, у «Севильи» не осталось конкурентов в борьбе за француза. По информации TuttoWeb, «Ювентус», который также ранее претендовал на Марсьяля, не собирается возвращаться к идеи пригласить к себе футболиста «МЮ».

Скорее всего, клуб из Турина обратит свое внимание на другие варианты. Полагается, что «Ювентус» находится в поиске ярко выраженного форварда, а не флангового игрока.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЁРНЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Бёрнли 1.35 5.20 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Декабря
19:50 · Англия. Премьер-лига
Варди выбыл из строя на три недели из-за травмы
19:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» изучает возможность подписания Деста слухи
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не будет конкурировать с «Севильей» за Марсьяля слухи
18:07 · Англия. Премьер-лига
«Это безумие»: Жоржиньо – о правиле трёх замен в АПЛ 3
16:16 · Англия. Премьер-лига
Стало известно об огромных убытках «Челси» в период пандемии коронавируса
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании перспективного форварда «Ривер Плейта» в январе слухи
15:33 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «Я – большой фанат Роналду ещё с детства»
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не покидает надежд подписать лидера «Лилля» - лондонцев не смущает даже интерес к игроку со стороны «Реала» 1
14:34 · Англия. Премьер-лига
Рангник определился с ещё одной проблемной позицией в составе «Манчестер Юнайтед» 1
12:47 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал лучший летний трансфер в АПЛ
12:15 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 1 января 2022
11:54 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Глупо считать, что «Челси» претендует на чемпионство»
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» расстанется с одним из звёздных игроков 6
11:42 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 1 января 2022 1
11:22 · Англия. Премьер-лига
Габигол может продолжить карьеру в клубе АПЛ
Все новости
Рекомендуем