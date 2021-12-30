По всей видимости, нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль все же переберется на правах аренды в «Севилью» в зимнее трансферное окно. Манкунианцы отклонили первое предложение испанцев, но различные источники сообщают, что стороны позже пришли к компромиссу.

Более того, у «Севильи» не осталось конкурентов в борьбе за француза. По информации TuttoWeb, «Ювентус», который также ранее претендовал на Марсьяля, не собирается возвращаться к идеи пригласить к себе футболиста «МЮ».

Скорее всего, клуб из Турина обратит свое внимание на другие варианты. Полагается, что «Ювентус» находится в поиске ярко выраженного форварда, а не флангового игрока.