​«Манчестер Юнайтед» объявил состав на последний матч АПЛ в году

В четверг вечером состоится последний матч чемпионата Англии в 2021 календарном году. На поле «Олд Траффорд» отношения будут выяснять «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли».

Рулевой «красных дьяволов» Ральф Рангник принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Матич, Мактоминей, Гринвуд, Санчо, Роналду, Кавани.

Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Бёрнли» идёт восемнадцатым.