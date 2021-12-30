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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» объявил состав на последний матч АПЛ в году

30 Декабря 2021 • 22:24 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
1.35 5.20 9.00
Через 0 ч. 0 мин.

В четверг вечером состоится последний матч чемпионата Англии в 2021 календарном году. На поле «Олд Траффорд» отношения будут выяснять «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли».

Рулевой «красных дьяволов» Ральф Рангник принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Матич, Мактоминей, Гринвуд, Санчо, Роналду, Кавани.

Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Бёрнли» идёт восемнадцатым.

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Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЁРНЛИ
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
30 Декабря 2021 в 22:38
Блин, прочитал "Магуайр" и сразу тревожно стало))))
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30.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Бёрнли 1.35 5.20 9.00
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