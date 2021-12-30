​Агбонлахор поделился мыслями о негативном влиянии Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился своими мыслями по поводу негативного влияния Криштиану Роналду в рядах «Манчестер Юнайтед».

«Каждый раз, когда Рэшфорд, Гринвуд или Санчо пробивают по воротам, Роналду поднимает руки вверх и говорит: «Почему ты не дал мне пас?». У них в раздевалке нет гармонии. После прихода Роналду форма Рэшфорда и Гринвуда ухудшилась. Они не могут себя проявить, как будто бы думают: «Я должен дать пас Роналду, я должен создать момент для Роналду», - высказался Агбонлахор доя Football initiate.

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Бёрнли».