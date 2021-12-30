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​Агбонлахор поделился мыслями о негативном влиянии Роналду в «Манчестер Юнайтед»

30 Декабря 2021 • 21:31 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
1.35 5.20 9.00
Через 1 ч. 4 мин.

Известный в прошлом игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился своими мыслями по поводу негативного влияния Криштиану Роналду в рядах «Манчестер Юнайтед».

«Каждый раз, когда Рэшфорд, Гринвуд или Санчо пробивают по воротам, Роналду поднимает руки вверх и говорит: «Почему ты не дал мне пас?». У них в раздевалке нет гармонии. После прихода Роналду форма Рэшфорда и Гринвуда ухудшилась. Они не могут себя проявить, как будто бы думают: «Я должен дать пас Роналду, я должен создать момент для Роналду», - высказался Агбонлахор доя Football initiate.

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Габриэль Агбонлахор
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЁРНЛИ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Декабря 2021 в 22:06
А ещё он очень любит "хэндэ хох" делать в штрафной противника, сидя на пятой точке после того, как ему дунули в спину.. А-ха-ха-ха...
Den Ivanuk
30 Декабря 2021 в 21:52
Потому-что CR7 затачивает всю команду на себя, чтобы его обслуживали и делали ассисты. Отсюда его хорошая статистика индивидуальная, но провальная командная. Опыт Юве и сейчас МЮ это подтверждает. Понятно, что форма Решворда и Гринвурда ухудшится, потому-что они чаще стали сидеть на скамейки из-за CR7 , да и превратились в обслугу CR7, который постоянно требует на него пасовать. Буффон не дурак, прошел школу старой серньоры, он прямо сказал, что CR7 сломал командное ДНК.
ARTUR
30 Декабря 2021 в 21:58
Ты забыл добавить в какой заднице были игроки Реала ,Бенз только сейчас раскрылся , а если бы не этот бей беги то Бенз был уже с парой мячиков в копилке , он таки как игрок намного умнее КР ! Не навижу хорька за то что притащил этого эгоиста напомаженого в Реал ,еще и раззяву эту с калтуном немытым на бошке .
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30.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Бёрнли 1.35 5.20 9.00
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