Подарок сэру Алексу на юбилей: «Манчестер Юнайтед» разобрался с «Бёрнли» ещё в первом тайме

«Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» сошлись на «Олд Траффорд» накануне 80-летнего дня рождения сэра Алекса Фергюсона.

Ральф Рангник проработал главным тренером «красных дьяволов» самую малость, однако уже успел привлечь к своей персоне недовольство со стороны игроков «МЮ», если верить сообщениям прессы (виной тому поздние тренировки). И это несмотря на то, что манкунианцы при нём ещё ни разу проиграли. Дома против аутсайдера «Бёрнли» «МЮ», конечно, требовалась победа – в том числе чтобы подобраться к первой четвёрке таблицы.

Матч начался с того, что манкунианцы владели мячом вдали от чужих ворот, а гости трудились в прессинге. На четвёртой минуте «Бёрнли» совершил отбор и довёл дело до опасного удара: после навеса с правого фланга не оказавшийся в офсайде Крис Вуд рыбкой послал мяч не так уж далеко от створа. Дальше «МЮ» перешёл на чужую половину поля и нарвался на колкую контратаку, в которой Вуд всё же забрался во «вне игры». Ответом хозяев стал выход один на один Роналду, эффектно пробившего над правой девяткой. И ещё одним ответом «красных дьяволов» стал забитый гол. Гринвуд из мёртвой зоны возле лицевой откатил мяч к линии штрафной на Роналду, а тот обработал снаряд не лучшим образом, но это получился голевой пас на Мактоминея, поразившего из-за Вествуда правый угол (1:0).

«Бёрнли», впрочем, не переставал мечтать на «Театре мечты» о собственных голах. «Бордовые», игравшие в гостевой белой форме, отметились полумоментом благодаря невысокой доставке с правого фланга. Вуд перспективно пальнул со средней дистанции, но попал в находившегося рядом и бросившегося под мяч Уан-Биссаку. На двадцатой минуте был похожий на удар Мактоминея плотный выстрел от Люка Шоу рядом с другой штангой. Игра перешла в более спокойное русло позиционных атак «МЮ», и в середине тайма счёт стал 2:0. Это Шоу поборолся на левом фланге и подбил мяч вперёд на Санчо, пробившего обводящим ударом, и из-под Бена Ми мяч немного срикошетил под дальнюю штангу. На 35-й минуте Мактоминей издали внедрил мяч в перекладину, и на отскоке Роналду внешней стороной стопы добавил круглого в пустой створ (3:0). Однако подобным образом с некоторыми отличиями отличился вскоре и раскачавший Магуайра Леннон (3:1).

Второй тайм получился куда менее событийным. Забитых мячей в нём вообще не наблюдалось, и это было логично, поскольку игра размеренно шла к завершению с наблюдавшимся счётом. Полумоменты рождались изредка, «Бёрнли» не находил ресурсов для перелома игры, а «МЮ» не должен был во что бы то ни стало забивать ещё. Команда Ральфа Рангника удержала победу с разницей в два мяча и подобралась к первой пятёрке.

Кирилл Иванцов