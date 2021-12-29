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Рангник: «Перед матчем с «Ньюкаслом» мы тренировались в полном составе всего три дня»

29 Декабря 2021 • 18:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
30.12 23:15

Уже завтра, 30 декабря, «Манчестер Юнайтед» предстоит реабилитироваться за провальную игру в матче с «Ньюкаслом», попытавшись одолеть на своем поле «Бёрнли». Главный тренер команды Ральф Рангник назвал причины случившегося и рассказал, как собирается исправлять ситуацию.

«Все тренеры хотят сразу добиваться прогресса и делать огромные шаги вперед. Нам это, к сожалению, не удалось. Был огромный перерыв, а накануне прошлого поединка мы тренировались в полном составе всего три дня. Этих занятий не хватило, чтобы сделать все запланированное. Почему с первых минут не играл Кавани? Он сам сказал, что не уверен в своей физической готовности», - сказал Рангник на предматчевой пресс-конференции.    

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЁРНЛИ
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