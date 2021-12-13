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Роналду может бросить «Манчестер Юнайтед», чтобы отметить праздники с семьёй

13 Декабря 2021 • 13:58 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
30.12 23:15

«Манчестер Юнайтед» может провести некоторые поединки без португальского форварда Криштиану Роналду.

Как сообщает таблоид Daily Mail, звездный нападающий хочет улететь на Новый год к себе на родину. В связи с этим 36-летний футболист может пропустить игры против «Бёрнли» и «Вулверхэмптона», запланированные на 30 декабря и 3 января соответственно.

Кроме того, 31 декабря отмечает день рождения Долорес Авейру, мать Криштиану. Роналду хочет посетить праздник своей матери.

Португалец провел в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЁРНЛИ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Baklanov Nick
13 Декабря 2021 в 14:55
Наркоманы из DM и не такое придумают, лишь бы их читали. Клоуны.
Alex1972
13 Декабря 2021 в 14:08
Рангник тихонько: Слава богу, пусть и не возвращается... А-ха-ха-ха...
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