Роналду может бросить «Манчестер Юнайтед», чтобы отметить праздники с семьёй

«Манчестер Юнайтед» может провести некоторые поединки без португальского форварда Криштиану Роналду.

Как сообщает таблоид Daily Mail, звездный нападающий хочет улететь на Новый год к себе на родину. В связи с этим 36-летний футболист может пропустить игры против «Бёрнли» и «Вулверхэмптона», запланированные на 30 декабря и 3 января соответственно.

Кроме того, 31 декабря отмечает день рождения Долорес Авейру, мать Криштиану. Роналду хочет посетить праздник своей матери.

Португалец провел в этом сезоне Премьер-лиги 13 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.