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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рангник пожаловался на коронавирус

29 Декабря 2021 • 21:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
Через 23 ч. 20 мин.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник получил вопрос о том, добился ли он своих целей на начальном этапе работы с командой.

«Конечно, нет. Каждый тренер, каждый амбициозный тренер хочет делать более быстрые и более длинные шаги вперёд. Но для этого нужны тренировки», - сказал Рангник, сетуя на тот факт, что определённый период времени «Манчестер Юнайтед» провёл на карантине из-за случаев заражения коронавирусом.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 декабря. В этот день команда Ральфа Рангника на своём поле сыграет против «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЁРНЛИ
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