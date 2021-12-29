​Рангник пожаловался на коронавирус

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник получил вопрос о том, добился ли он своих целей на начальном этапе работы с командой.

«Конечно, нет. Каждый тренер, каждый амбициозный тренер хочет делать более быстрые и более длинные шаги вперёд. Но для этого нужны тренировки», - сказал Рангник, сетуя на тот факт, что определённый период времени «Манчестер Юнайтед» провёл на карантине из-за случаев заражения коронавирусом.

Ближайший матч Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 декабря. В этот день команда Ральфа Рангника на своём поле сыграет против «Бёрнли».